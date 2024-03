Samuel Lino, esterno brasiliano dell'Atletico Madrid, ha ricevuto dai suoi tifosi il premio di miglior calciatore del mese di febbraio: "Mi sento bene giocando e ringrazio l'allenatore per la fiducia e i minuti che mi sta concedendo. Voglio contribuire con il meglio di me in campo e sono molto felice per questa fiducia".