Dopo l'allarme di Inzaghi e Pioli, il prato del Meazza è stato risistemato. Ne dedica un focus Tuttosport, che spiega così il programma dell'Inter in vista di domani: "Sfruttando la trasferta nerazzurra a Monza e poi in Arabia dei nerazzurri, oltre al turno fuori casa del Milan il 20 gennaio, il prato è stato rifatto e i risultati, buoni, si sono già visti sabato scorso in occasione di Milan-Bologna. Oggi il terreno verrà testato alle 16.30 dalla squadra nerazzurra nella rifinitura che Inzaghi ha deciso di svolgere proprio al Meazza. Un Inzaghi perfezionista in tutto in questo avvicinamento al derby d’Italia: grazie alle squalifiche che li hanno tolti dai giochi a Firenze, l’allenatore ha fatto svolgere a Barella un lavoro personalizzato per una settimana, mentre Calhanoglu ha potuto ricaricare le pile, così come Dimarco, tenuto invece in panchina per lasciar spazio a Carlos Augusto.