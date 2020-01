Sanchez vuole lasciarsi infortunio e spera in un 2020 top: “Let’s go”

E’ stata una prima parte di stagione difficile, ma quella parentesi Alexis Sanchez vuole lasciarsela alle spalle. E nel 2019. Perché a gennaio è tornato a disposizione dell’Inter di Conte dopo l’infortunio e l’operazione alla caviglia che lo ha tenuto fuori per mesi. E spera in un boom nel 2020 volendo interpretare il suo ultimo post su Instagram. Ha pubblicato due foto.

Una con la maglia nerazzurra, l’altra con la maglia del Cile. Sono il suo obiettivo in questo momento e per quei colori lotterà fino alla fine della stagione: “Let’s go”, ha scritto e ha taggato l’Inter, perché c’è da andare bene insieme. Ci spera tanto l’allenatore nerazzurro che ha in pratica un nuovo acquisto per l’attacco, in attesa dell’arrivo di Giroud.