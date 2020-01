Conte: “Risposte importanti da chi ha giocato meno. Sanchez? Aveva bisogno di…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari: “Fondamentale e merito dei ragazzi che si mettono comunque a disposizione. Sono ragazzi che hanno voglia di lavorare. Il fatto che stasera abbiano giocato giocatori che giocavano poco e che abbiano dato risposte importanti non solo dal punto di vista fisico ma anche tecnico-tattico dimostra la serietà di questi ragazzi. Nonostante qualcuno non abbia grandi soddisfazioni ha dimostrato grande professionalità. Sanchez? Alexis doveva giocare questa partita, doveva tornare a sentire il profumo dell’erba. Ha grandi qualità tecniche, sta tornando a inserirsi nei meccanismi. Sicuramente deve migliorare, ha ampi margini di miglioramento anche dal punto di vista fisico. Oggi ha dato un buon segnale. Secondo me ha fatto 65 minuti di buona intensità. Sono molto contento come sono contento di Esposito. E’ entrato e ha avuto un buonissimo impatto. L’atteggiamento della squadra sta migliorando. La squadra lavora sull’intensità, c’è bisogno di tempo e di crescita. Penso che i ragazzi stiano attuando sempre di più la voglia di attaccare alti e di conquistare subito la palla. Inevitabile che non riusciamo a farlo per 90 minuti. A volte quando ci abbassiamo diventiamo un po’ passivi, ogni palla deve diventare un motivo per risalire dalla pressione”.

(Inter TV)