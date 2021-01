Inter, Sanchez ok: solo affaticamento. Convocazione per Udine possibile

Allarme rientrato. Alexis Sanchez è in buone condizioni, dopo lo spavento al termine di Inter-Juventus. Per l’attaccante cileno, infatti, si è trattato di un semplice affaticamento, rapidamente riassorbito. Ecco perché, secondo il Corriere dello Sport, la convocazione per Udine è possibile:

“… Nessun esame è stato effettuato: il fastidio, evidentemente, era frutto di un semplice affaticamento, rapidamente riassorbito. Così ieri l’attaccante si è allenato. E, al massimo, dovrà usare un po’ di cautela per un paio di giorni, così da essere convocato per il match con l’Udinese di sabato pomeriggio“.

(Fonte: Corriere dello Sport)