Inter, altro stop per Sanchez? Uscito acciaccato con la Juventus, oggi visita specialistica

Dopo la grande prestazione contro la Juventus, l’Inter ha fissato già il prossimo obiettivo perché la trasferta di Udine non è da sottovalutare.

A preoccupare Conte, però, c’è un possibile nuovo stop per Sanchez: “Conte non ha nemmeno il tempo di godersi il risultato con la Juventus, perché sabato è tempo di ricominciare, a Udine. Rischia di non esserci Alexis Sanchez“.

“Il cileno è uscito malconcio dalla sfida di San Siro con i bianconeri: ha sentito un fastidio nella zona dell’adduttore, un problema che oggi verrà valutato dallo staff medico nerazzurro attraverso una visita specialistica”, commenta Tuttosport.