Sky – Inter, sospiro di sollievo: Conte recupera Sanchez per il derby. Bastoni salta il Milan

Antonio Conte ritrova Alexis Sanchez in vista del derby contro il Milan, in programma domani alle 18 a San Siro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante cileno ex Manchester United, reduce da un affaticamento muscolare rimediato con la maglia della nazionale, ha recuperato e si accomoderà in panchina. Il tecnico nerazzurro potrà, dunque, utilizzarlo a gara in corso: una freccia importante nell’arco per Conte in vista di un match molto importante.

Nulla da fare, invece, per Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 è risultato negativo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone ma dovrà svolgere ulteriori esami domani mattina per ottenere l’idoneità. Bastoni non sarà a disposizione di Conte: non ci sono, infatti, i tempi tecnici per completare l’iter medico-sanitario e far scendere in campo l’ex Atalanta e Parma.