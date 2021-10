Sanchez, dopo la polemica con l’Inter è arrivato nel ritiro della Nazionale

L'ultima pausa l'aveva trascorsa alla Pinetina: questa volta l'attaccante cileno ha raggiunto la Roja

In Sudamerica si giocano le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar e anche Alexis Sanchez ha raggiunto la Nazionale per rispondere alla convocazione del suo ct, Martin Lasarte. Nella notte è arrivato in Cile e questo pomeriggio è previsto il primo allenamento. Nella scorsa pausa il giocatore dell'Inter era rimasto alla Pinetina: un infortunio, rimediato ai tempi della Coppa America, gli ha fatto saltare la preparazione, l'inizio del campionato e anche le ultime gare giocate dalla Nazionale.

Il giocatore è reduce dalla polemica fatta contro Inzaghi per non averlo schierato nella gara contro il Sassuolo. Il giocatore non è stato multato per il post polemico postato sui social, ma se chiedesse di andare via a gennaio non ci sarebbero le barricate ai cancelli di Appiano. Questo almeno scrive La Gazzetta dello Sport.