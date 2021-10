Sanchez polemico dopo Sassuolo-Inter: la decisione della società

Il giocatore nerazzurro dopo la partita contro i neroverdi si era lasciato andare ad uno sfogo social sul mancato impiego

Sanchez non è stato impiegato nella gara con il Sassuolo e dopo la vittoria nerazzurra un suo post ha attirato l'attenzione dei tifosi. Un infortunio ha sicuramente intralciato il suo cammino nelle prime gare, Inzaghi finora lo ha impiegato 70 minuti. E lui evidentemente non è felice del suo minutaggio.

Era già successo la scorsa stagione che si lamentasse e a gennaio aveva pure chiesto la cessione. Si era parlato dello scambio con Dzeko, ma non se ne è fatto nulla. Magari tra due mesi tornerà d'attualità la sua voglia di addio, spiega La Gazzetta dello Sport, e l'Inter non chiuderebbe la porta perché il giocatore nerazzurro guadagna 7 mln a stagione. "Con il Decreto Crescita pesa 10,5 milioni sulle casse nerazzurre: troppi per uno scontento", si legge nell'articolo della rosea. Per ora, il club nerazzurro, questa la decisione rispetto al suo post polemico,non ha previsto alcuna multa.