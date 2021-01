Inter, scambio Sanchez-Dzeko con la Roma? Adani commenta così l’indiscrezione

E’ delle ultime ore l’indiscrezione di una trattativa in corso tra Inter e Roma per uno scambio di prestiti tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. L’affare è complicato, ma i due club sono al lavoro per renderlo fattibile. Il bosniaco è infatti separato in casa a Trigoria e il cileno reclama più spazio. Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista, ha detto la sua in merito a questo possibile scambio su Twitter: “A mio modo di vedere entrambi, tecnicamente parlando, stanno bene dove sono ora”.

