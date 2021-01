Dzeko-Sanchez, scambio alla pari? Non è così: ecco perché costerebbe di più all’Inter

Nelle ultime ore la Roma avrebbe proposto all’Inter uno scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. L’attaccante giallorosso ha rotto con il tecnico Fonseca e cerca una nuova destinazione in questa finestra di mercato e il cileno non trova continuità nella formazione di Conte. Sulla carta la trattativa potrebbe sistemare i reparti di entrambe le squadre e togliere un problema gestionale alla Roma.

Ma non sarebbe uno scambio alla pari e per questo l’Inter starebbe tentennando nell’accettare la proposta. Il blocco del mercato imposto da Governo cinese blocca Suning e lo scambio tra Dzeko e Sanchez graverebbe sulle casse nerazzurre. Il bosniaco percepisce circa 13 milioni di euro lordi, mentre il cileno al lordo guadagna 9 milioni di euro lordi (agevolato dal decreto crescita); in caso di uno scambio tra i due attaccanti l’Inter dovrebbe pagare a Dzeko circa 6,5 milioni lordi per metà stagione contro i 4,5 che spettano a Sanchez per questa seconda parte di stagione.