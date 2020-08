Inter-Sanchez, 96 ore decisive: lo United chiede 17 milioni, trattativa a un bivio

Corsa a ostacoli per il rinnovo del prestito di Alexis Sanchez: l’Inter vorrebbe averlo a disposizione fino al 31 agosto, così da poter contare su di lui in caso di passaggio del turno in Europe League, ma il Manchester United non ci sente e chiede l’acquisto a titolo definitivo. Una trattativa ancora lontana da una conclusione, come racconta Tuttosport:

“Ancora 96 ore. E’ questo il lasso di tempo che l’Inter ha per definire o meno l’acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United per poterlo utilizzare nel prosieguo dell’Europa League, qualora mercoledì sera la squadra batta il Getafe e approdi ai quarti di finale che si svolgeranno lunedì 10 agosto“.

LA RICHIESTA – “Finora l’Inter non è riuscita a scalfire la resistenza dei Red Devils che non hanno mai dato il loro ok a prolungare il prestito fino al 31 agosto, come da indicazioni della Fifa. Il Manchester United non ha accettato e ha dato all’Inter una sola opzione: acquistare Sanchez. Per ora, però, non è stata raggiunta la quadra perché lo United chiede 17 milioni, mentre l’Inter, visto che si dovrà sobbarcare il ricco ingaggio del giocatore (12 milioni più bonus a stagione fino al 2022; proposto un triennale da 7), ha chiesto di avere il giocatore a molto meno, quasi a zero“.

BIVIO – “La sensazione è che una soluzione si avrà proprio giovedì: è evidente che se l’Inter approderà ai quarti, Marotta farà di tutto per chiudere l’operazione, altrimenti è possibile che l’affare Sanchez scali a settembre“.