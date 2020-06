Sanchez tenta il sorpasso su Lautaro: il cileno si gioca il futuro, l’Inter cambia idea

Lo spezzone finale della gara di Napoli ha restituito certezze ad Antonio Conte su Alexis Sanchez. A distanza di nove mesi, il tecnico nerazzurro è pronto a schierare la coppia formata dal cileno e da Lukaku. Un duo che non è praticamente mai apparso in questa stagione a causa degli infortuni del ‘Nino Maravilla‘ e dell’ottimo rendimento di Lautaro Martinez, diventato in pochi mesi l’obiettivo di mercato di molti top club con il Barcellona in testa.

Sanchez vuole ripagare l’Inter e strappare una conferma in vista della prossima stagione che fino a poco tempo fa sembrava praticamente impossibile. Una partita non basta per cambiare le gerarchie, ma per Tuttosport il lungo periodo di crisi di Lautaro – iniziato il 26 gennaio scorso dopo il gol col Cagliari e l’espulsione – potrebbe favorire l’impiego del cileno.

Conte può sorridere per aver ritrovato Sanchez. Quello vero non si è mai visto in questa stagione, se non in piccoli spezzoni. L’Inter sta pensando di trattenerlo ma non sarà facile trovare una nuova intesa a basso costo con il Manchester United. Secondo i media inglesi, i Red Devils sarebbero pronti a riprendere il cileno, che però resta fuori dai piani di Solskjaer.