Sky – Inter, su Sanchez è tempo di riflessioni. Ma c’è l’ipotesi permanenza

A Skysport tiene banco anche il futuro di Alexis Sanchez. Il giocatore sta giocando in prestito all’Inter. Secondo Di Marzio potrebbe anche restare al club nerazzurro nella prossima stagione. “C’è l’idea di tenerlo e lo ha confermato qualche settimana fa anche Ausilio. Si proverà a rinnovare il prestito o a trovare un accordo con lo United. Il giocatore non sembrava essere tornato quello dell’Udinese e dell’Arsenal quando è tornato dall’infortunio. Credo che i nerazzurri si prenderanno un periodo di tempo per pensare se il cileno resterà a far parte o meno del club in futuro”.

(Fonte: SS24)