Il post di Sanchez dopo il gol in Inter-Empoli con il desiderio degli interisti

Il calciatore cileno ha segnato il terzo gol in questa stagione in Serie A con 17 presenze e quasi cinquecento minuti giocati. Ha finora fornito anche due assist ai suoi compagni. E sa, come continua a ripetere Inzaghi ogni volta che può parlare di lui, quanto sia importante il suo contributo. Come quello di tutti i giocatori che dalla panchina ogni volta entrano per metterci del loro. "Insieme", scrive il cileno sui social postando le foto della serata. E due emoticon dicono il resto. Sono due, attesissime, stelline.