Santini: “Inter, la chiamata a Dybala una mossa di distrazione”

"È ferma. Lukaku per me poi alla fine arriverà. E' bloccata dalla pubalgia di Vlahovic. Il progetto di Giuntoli era vendiamo il serbo, portiamo a casa 70 mln e reinvestiamo come si deve. Il PSG a un passo da Vlahovic ha letto le relazioni mediche e ha detto che se ne riparla a gennaio. La pubalgia si cura solo stando fermi. Vlahovic sta bloccando il mercato, a meno che non si decida di vendere in Premier Chiesa. Un altro che può rendere è il portiere polacco Szczęsny, ma non è un'operazione veloce quella da fare col Bayern Monaco".