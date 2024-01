Lazio, Sarri potrebbe sacrificare Luis Alberto. C’è una tentazione dell’ultima ora

"Sarri potrebbe esercitare la sua forma di rispetto davanti alla mediana più forte d’Italia, sacrificando Luis Alberto per una linea più muscolare: Guendouzi, Cataldi, Vecino. Contro l’Inter, 4 volte su 5, il Comandante ha lasciato in panchina lo spagnolo. Anche in questo campionato. In quello scorso, Luis Alberto entrò e segnò il gol più pesante. La grande tentazione dell’ultima ora è Ciro Immobile subito, nonostante i soli 11 minuti di rodaggio col Lecce. Nel caso Felipe Anderson torna a destra. Nessun falso 9 in casa del bomber più vero del mondo: CR7. Lautaro contro Immobile: super", scrive La Gazzetta dello Sport.