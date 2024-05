Lo scudetto è già in tasca, ma l'Inter continua a lavorare sul campo per le ultime sfide di campionato a partire dalla trasferta di sabato in casa del Sassuolo. Una gara per cui il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi valuta il turnover per dare spazio a chi in questa stagione ha giocato meno, da Bisseck a Frattesi passando per Asllani, Sanchez e Arnautovic.