Melissa Satta con Caressa su Sky al ‘Club’. Lui: “Faremo qualche polemica in più”

Il noto telecronista condurrà il suo programma, confermata la presenza di Bergomi, e promette 'scintille'

Eva A. Provenzano

Questo pomeriggio Skysport ha presentato il suo palinsesto per la nuova stagione. Tra le novità l'ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, che sarà tra gli opinionisti per le gare di Champions. Ma l'ex ct non è l'unica star ad entrare a far parte del canale satellitare.

Anche l'ex velina Melissa Satta lavorerà per Skysport, condurrà un programma suo e sarà il nuovo volto di Sky Calcio Club, lo show condotto da Fabio Caressa. Proprio lui ha spiegato: «Cambieremo un po' il modo di raccontare le cose. Il Club avrà delle novità ed è giusto che sia così, giusto rinnovarsi. Confermata la nostra squadra e in più Melissa Satta. Cercheremo di fare il meglio possibile come sempre e sarà interessante quello che cercheremo di fare. Credo che le novità saranno apprezzate dal pubblico a casa».

«Bisogna guardare avanti, cambiare un po' le cose. Sono portato alle novità sempre, sarà una stagione in cui ci sarà molto da dire anche per quanto riguarda il calcio, la Serie A. Le diremo con il nostro piglio classico, ma anche con un piglio un po' aggressivo su certe cose, con qualche polemicuccia in più". Il programma riprenderà quando ricomincerà il campionato, dopo la sosta per le Nazionali, il 12 settembre.

(Fonte: SS24)