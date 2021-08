Post Inter, Conte riparte da Sky: ospite speciale per Champions e calcio estero

L'allenatore sarà protagonista negli studi della Champions League e non soltanto dopo il divorzio dall'Inter

Dopo lo scudetto con l’ Inter e l’addio al termine della stagione, Antonio Conte riparte da Sky Sport . Come riferito da calcioefinanza.it, l’allenatore sarà ‘special guest’ negli studi della Champions League e del calcio internazionale per la stagione 2021/22 . Inoltre, Conte sarà protagonista del nuovo spot di Sky che andrà in onda nei prossimi giorni.

Una nuova avventura dunque per Conte dopo l’addio all’Inter: non in panchina (lo aveva cercato il Tottenham), ma in studio a Sky Sport. Tanti volti nuovi al suo fianco, come riportato da Calcio e Finanza: “Anche nella stagione 2021/2022 Sky Sport schiera una formazione di straordinario talento, formata da Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi.