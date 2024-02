Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Iacopo Savelli, giornalista, ha commentato così quanto accaduto ieri in Roma-Inter: "Il 4-2 è un risultato pesante per quanto visto in campo. E' giusto dire che la Roma aveva avuto qualche calo anche nelle altre partite. Poi, con tutto il rispetto, una cosa è che abbia un pallone buono Lapadula, un'altra cosa se ne ha uno Thuram".