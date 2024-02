L'Inter di Inzaghi (ieri in panchina c'era Farris) ottiene una vittoria pesantissima in ottica scudetto sul campo della Roma

L'Inter di Inzaghi (ieri in panchina c'era Farris) ottiene una vittoria pesantissima in ottica scudetto sul campo della Roma e vola a +7 sulla Juventus, che domani sera sarà costretta a vincere contro l'Udinese per restare aggrappata al treno tricolore. Scrive il Corriere dello Sport: