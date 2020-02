Savino: “Senza Lautaro l’Inter fa fatica, Conte mi piace. Icardi? Sono contento di Lukaku”

Tra i tifosi vip dell’Inter, che si stanno preparando per il derby di domenica sera, c’è anche Nicola Savino. Intervistato da Tuttosport, queste le sue dichiarazioni in vista della sfida col Milan:

Nicola, sulla carta col Milan non c’è partita?

«Sulla carta sì, ma non si gioca con la carta. Il derby non rispetta sempre i pronostici».

La classifica parla chiaro…

«Questi 19 punti di differenza che ci separano nel derby non contano, sono bugiardi. E’ una partita sempre a sé».

Mancherà tanto Lautaro Martinez?

«Purtroppo sarà il grande assente, è un vero peccato che non possa giocare questa partita. Ci avrebbe fatto davvero molto comodo. Domenica si è visto che senza di lui si fa molta fatica».

Dentro Sanchez o meglio Esposito?

«Ho visto bene Sanchez, speriamo in bene, che si possa sbloccare e tornare El Niño Maravilla. Il ragazzino è ancora un pochino acerbo, sotto porta si emoziona. Io spero che qualcuno la butti dentro è troppo importante vincere…».

Chi le preoccupa maggiormente del Milan?

«E’ davvero impressionante Theo Hernandez, è fortissimo. La prima volta che l’ho visto sono rimasto a bocca aperta».

Le fa più paura di Ibrahimovic?

«Si assolutamente anche se Ibra è Ibra, anche se però Ibra sta lì, non esattamente mobile. Ma Theo se va via chi lo prende? Va a 200 all’ora.. pazzesco».

Il Milan però è Ibrahimovic dipendente…

«Dipende da Ibra nel carattere. Da quanto è tornato Zlanta sono cresciuti nella convinzione. Da quando è arrivato lui le cose sono migliorate per il Milan. Ma contro il Verona anche senza di lui le occasioni le hanno avute e tante. Hanno attaccato come dei pazzi».

Sente la mancanza di Icardi?

«Se l’Inter è arrivata a mandarlo via a Parigi un motivo ci sarà. Da tifoso sono contento di come stanno andando le cose, sono contento di Lukaku, di quanto sta segnando».

Conte?

«A me piace come sta giocando l’Inter. E’ l’allenatore che sta dando tanto, che sta facendo la differenza e può farlo ancora».