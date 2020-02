CdS – Inter, Sanchez si candida per un posto nel derby. Eriksen, i problemi sono due

Il Corriere dello Sport analizza nelle pagelle la partita dei giocatori nerazzurri alla Dacia Arena. Eriksen era in campo dal primo minuto ma non è riuscito a incidere moltissimo sulla partita. Secondo il giornale, che gli dà 5.5, i problemi del danese sono due: “ l’inevitabile scarsa conoscenza delle caratteristiche dei compagni e la novità del suo ruolo abituale, quello di trequartista puro, a cui l’Inter non è abituata. Sono le ragioni per cui l’ex Tottenham non incide”.

Al suo posto poi è entrato Brozovic e con lui in campo l’Inter ha trovato sicurezza: “ Sarà un caso, ma appena entra il croato e l’Inter torna al suo vecchio modulo, ecco il gol. Che nasce da un suo lancio, 6″. A Sanchez invece, anche lui entrato nel secondo tempo, è stato dato un 6.5 perché “c ambia faccia all’attacco nerazzurro, lo rende più vivace, più brillante e si procura il rigore del 2-0. Con questa mezz’ora pone la sua candidatura a titolare nel derby”.

(Fonte: CdS)