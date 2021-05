Inter, 5 giocatori in scadenza. Nessun colloquio con loro, difficile chiedere rinunce

Sono cinque i giocatori dell'Inter con il contratto in scadenza al termine di questa stagione e finora non ci sono stati contatti per un eventuale rinnovo

Andrea Della Sala

In casa Inter la priorità è la riduzione delle spese. Il presidente Steven Zhang ha chiesto un sacrificio ai giocatori: rinunciare a due mesi di stipendio. Il discorso non è uguale per tutti, visto che ci sono giocatori in scadenza di contratto a cui è più complicato chiedere questo tipo di rinuncia.

Secondo quanto riporta Sky Sport, non c'è stato fino a questo momento nessun colloquio con i giocatori in scadenza di contratto dell'Inter: Kolarov, D'Ambrosio, Ranocchia, Padelli e Young. In questi casi non sarà semplice chiedere delle rinunce in termini di stipendio. A meno che non si cerchi di allungare il contratto ad alcuni di questi giocatori.