Scaloni: “Lautaro sempre stato il nostro attaccante di riferimento, ma Correa…”

Le parole del c.t. in conferenza stampa che elogia il Tucu per la gara contro il Paraguay

Tante occasioni create ma nessun gol. L'Argentina non è andata oltre il pareggio contro il Paraguay. Orfana di Lautaro Martinez (problema muscolare per il Toro), Lionel Scaloni ha lanciato dal 1' l'altro nerazzurro, Joaquin Correa. Al termine della gara Lionel Scaloni ha analizzato la gara in conferenza stampa. "È mancato il gol, soprattutto nelle occasioni molto nitide, la palla non entrava. La squadra ha continuato a provarci, il Paraguay ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo dominato noi".