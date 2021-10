Stop Lautaro, per medici argentini è un problema di poco conto. Scongiuri Inter

Ecco gli aggiornamenti dalle pagine del Corriere dello Sport sullo stop in nazionale dell'attaccante nerazzurro

Scongiuri dell’Inter per lo stop in nazionale di Lautaro Martinez . L’attaccante dovrebbe essere rimasto fuori solo precauzionalmente, non c’è preoccupazione attorno alle sue condizioni fisiche. Ne parla così oggi il Corriere dello Sport: “Allarme Lautaro. Il “Toro”, infatti, dovrebbe essere rimasto fuori dal match della scorsa notte tra la sua Argentina e il Paraguay a causa di un guaio muscolare. Almeno era questa l’indicazione rimbalzata in serata da Sud America. Che, peraltro, ha trovato conferma nelle informazioni raccolte dall’Inter.

In sostanza, i medici della Seleccion hanno fatto sapere che l’attaccante ha accusato un affaticamento e che l’idea era quella di non farlo scendere in campo. Insomma, stando così le cose, il problema sarebbe di poco conto. Ma è chiaro che si dovrà comprendere come evolverà la situazione nelle prossime ore. Certo, non aver giocato con il Paraguay sarebbe già importante. Ma l’Argentina, già domenica notte, affronterà l’Uruguay e giovedì sfiderà il Perù. Il rischio evidentemente esiste, se davvero Lautaro tornerà subito a disposizione di Scaloni”, si legge.