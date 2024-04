-Come l'avete costruita?

Abbiamo cercato di viverla più tranquillamente possibile, entrando in campo con coraggio e aiutandoci perché imprese così le fai come squadra e non da singoli. Senza i miei compagni non avrei fatto doppietta ed è merito di tutto.

-Gol preziosi anche in chiave azzurra?

Sono preziosi per l'Atalanta soprattutto, il mio obiettivo principale è aiutare la squadra a vincere le partite, speriamo di passare il turno.

-A livello internazionale questi due gol danno tanta consapevolezza...

È un percorso iniziato ad agosto, ci sono stati momenti di difficoltà ma penso che quando credi forte in qualcosa vieni ripagato. Stasera siamo stati ripagati come squadra e come singoli perché quando si vince così ci guadagnano tutti.

-Consapevole di quanto fatto?

C'è il ritorno e quindi non mi devo fare fregare dall'entusiasmo, voglio rimanere calmo e poi vediamo settimana prossima.

-Tuo spirito di rivalsa dopo la mancata convocazione di Spalletti?

Diciamo che penso che la non convocazione dell'ultima volta è stata giusta e non c'è rivalsa. Il mio è un percorso iniziato mesi fa e stiamo raccogliendo i frutti ora. Per me è un punto di partenza per levarci tante soddisfazioni. Gol da videogioco?

(Fonte: SS24)

