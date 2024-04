Manca sempre meno all'obiettivo: ancora pochi punti e l'Inter farà sua la tanto sognata seconda stella. E i tifosi non stanno più nella pelle e attendono con ansia quel momento, tanto che per le prossime gare casalinghe non è più nemmeno disponibile un posto al Meazza: "La febbre scudetto è altissima in casa nerazzurra e biglietti per San Siro sono introvabili - scrive La Gazzetta dello Sport -. Per Inter-Cagliari di domenica sera e per Inter-Torino, nonostante la data dell'incontro non sia ancora stata ufficializzata (lo sarà venerdì 19), non c'è più un singolo tagliando acquistabile sui canali ufficiali. O meglio, ci sono e ci saranno quelli per il settore ospiti, acquistarli solo dai supporters sardi e granata. Per Inter-Lazio, il match in cui (a meno di clamorose sorprese) la Lega Serie A consegnerà la coppa di campioni d'Italia alla formazione di Inzaghi, la vendita su Inter.it non è ancora stata aperta e anche in questo caso non c'è una data ufficiale comunicata da via Rosellini.