Sassuolo, Scamacca: “Se non ho esultato perché sarò dell’Inter? Veramente pensavo…”

Gianluca Scamacca, autore del secondo gol nella vittoria della squadra di Dionisi per 2-0, ha commentato così quanto accaduto al Meazza

"Oggi i tre punti erano fondamentali, soprattutto contro una squadra così forte. Merito della squadra, che mi aiuta. Io ci metto del mio per cercare di migliorarmi. Obiettivo di gol? Non me lo sono posto, tirerò le somme. Se non ho esultato perché l'anno prossimo sarò all'Inter? No, semplicemente pensavo fosse fuorigioco".