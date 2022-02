Diretta LIVE, Inter-Sassuolo 0-2: pazzesco Lautaro, spara fuori a porta vuota

I nerazzurri ricevono il Sassuolo al Meazza per tentare il controsorpasso ai danni del Milan fermato ieri all'Arechi dalla Salernitana

MILANO - Fuori Dzeko e fuori Dumfries. Simone Inzaghi cambia per la gara contro il Sassuolo. Rotazioni in attacco e sulla corsia destra, con Gagliardini inserito al posto dello squalificato Brozovic e Dimarco in difesa al posto di Bastoni. Contro il Sassuolo per i nerazzurri la possibilità di tornare in vetta alla classifica dopo il passo falso del Milan che nella gara di ieri ha impattato all'Arechi di Salerno contro la Salerniatana, che bloccato i rossoneri sul 2 a 2. Occasione da sfruttare al massimo per l'Inter che potrebbe tornare in testa alla classifica, con una gara in meno, e tenere a distanza di sicurezza il Napoli di Spalletti che affronterà il Cagliari.