«Percassi ha manifestato fiducia nei miei confronti dopo un periodo non brillante? Gli attaccanti quando non segnano vanno un po' in depressione tra virgolette, sento fiducia da mister e club e sono tranquillo, sapevo che questo momento sarebbe arrivato. Le difficoltà si affrontano e si superano. Tre anni fa al Genoa ho segnato anche da subentrato. Dipende, è tutta testa». Così Gianluca Scamacca, su Skysport, ha parlato del suo gol in Europa League, contro lo Sporting, e delle parole di Percassi che lo aveva elogiato prima della partita.