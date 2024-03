Gian Piero Gasperini, dopo l'uno a uno con lo Sporting, ha parlato di Scamacca e della sua Atalanta: «Ha giocato libero mentalmente, ha fatto le sue giocate e poteva anche segnare di più ed è stato sfortunato. Ma si è mosso, ha giocato bene, per la squadra. Se gioca così non ci sono problemi, i numeri li ha, ha fatto un gran gol. Lui sorride, ha un bello spirito e se partiamo da lì così andrà bene».

«Se ci siamo tolti un po' di pressione? Abbiamo fatto un punto col Milan fortunato indubbiamente ma un grande punto, venivamo da due mesi con una serie di vittorie. Poi la sconfitta con l'Inter, il risultato è stato un po' dilatato per quella che è stata la partita. La delusione è stata col Bologna perché abbiamo fatto una buona partita, primo tempo ma non solo e ci dispiace. Questa è una squadra che reagisce. Quando vinci non assapori abbastanza la vittoria e quando perdi ti puoi rifare subito. Peccato non aver vinto stasera», ha aggiunto.