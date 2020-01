Scarpini: “Candreva? Forse la sua miglior stagione. Young? Non mi stupirei se…”

Roberto Scarpini ha elogiato la stagione di Antonio Candreva e ha parlato del nuovo arrivo Ashley Young: “Veniva dalla sua peggior stagione? Forse non per colpa sua, la peggiore stagione nell’anno scorso. Venivano fatte scelte tecniche differenti da Spalletti. Un Candreva in grande spolvero, impressionate. Dà un equilibrio tattico molto importante in fase di non possesso. Sta facendo forse la miglior stagione. Escluderei la prima dove con compiti tattici differenti era stato uomo assist. Lì vedevamo il Candreva che avevamo comprato, qui lo vedi nel fulcro della azione nerazzurra e anche nello spogliatoio. I compagni hanno iniziato a chiamarlo Totò. Ashley Young? Intanto ritorna un inglese all’Inter dopo tanto tempo. Si parla tanto del calcio inglese, del ritmo. Conte ha ricordato che non ha tanto minutaggio nelle gambe, penso debba soltanto entrare nei meccanismi tattici di Conte. Gli allenamenti di questa settimana permetteranno allo staff di capire a che livello sia. Non mi stupirei di vederlo in campo già nella prossima partita.

(Inter TV)