Da ‘scarto’ a portafortuna: è cambiato tutto per Candreva all’Inter. E c’è un record tutto suo

Com’è cambiata la vita all’Inter per Antonio Candreva. Al termine della scorsa stagione, il laterale nerazzurro sembrava sul punto di lasciare Milano, dato lo scarso utilizzo riservatogli da Spalletti. Poi, l’arrivo di Conte ha ribaltato completamente la situazione. Candreva è diventato un titolare pressoché inamovibile sulla fascia destra in alternanza con D’Ambrosio) e la fiducia del nuovo allenatore nerazzurro è stata ripagata con grandi prestazioni, che a loro volta si riflettono nei numeri.

Eh sì, perché l’ex Lazio si è trasformato in un vero e proprio amuleto per l’Inter di Conte. In 16 partite, infatti, i nerazzurri hanno ottenuto 13 vittorie e 3 pareggi. Nessuno, tra coloro che non hanno mai perso una partita, è stato così tanto in campo. Insomma, un giocatore trasformato. Merito di Conte, ma anche e soprattutto di Candreva. Che ha saputo lottare per riprendersi l’Inter.

(Fonte: Opta)