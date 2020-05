GdS – Ripresa Serie A, tre scenari per il calendario. Playoff-playout, l’ipotesi perde consistenza

In attesa dell’incontro in programma domani tra Governo e Figc, il mondo del calcio studia il piano per la ripartenza. A tenere banco sono le questioni legate al calendario e al format con l’ipotesi playoff-playout in caso di nuovo stop.

“Sarà il governo a stabilire il giorno della ripresa, i club esprimeranno il loro orientamento: il 13 giugno resta, per la maggioranza delle società, la data auspicabile per il ritorno in campo. Una settimana di tempo in più rispetto allo start del 20 permetterebbe di concludere anche la Coppa Italia. Nell’incontro istituzionale si parlerà di come organizzare la ripartenza, con tre scenari differenti: uno è ripartire con i recuperi della venticinquesima giornata. Un’idea gradita soprattutto ai club che puntano ad armonizzare prima possibile la classifica, nell’eventualità di un nuovo stop: senza ancora un ordine di orario preciso, il primo fine settimana del ritorno in campo verrebbe impegnato con Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Altra ipotesi quella di ripartire con tutte le 10 partite della ventisettesima: ogni squadra riprenderebbe nello stesso week-end. Oppure, l’idea c’è, ricominciare con le due semifinali di Coppa Italia, Napoli-Inter e Juve-Milan“.

L’eventualità di giocarsi i verdetti con playoff-playout continua ad essere una soluzione remota, oltre che sgradita alla grande maggioranza: “Secondo l’interpretazione dell’ultimo comunicato del consiglio federale il formato ridotto dovrebbe essere preso in considerazione fin da subito, senza poter passare agli scontri diretti nel caso in cui il campionato non potesse proseguire. Ma dato che all’ordine del giorno c’è la ripartenza della Serie A, all’attenzione delle società il piano alternativo perde consistenza. Se invece il torneo dovesse interrompersi definitivamente per cause legate all’emergenza sanitaria verrà presa in considerazione la classifica cristallizzata al momento dello stop definitivo. Il Presidente della Lega di A Paolo Dal Pino ritiene che ogni decisione debba essere conseguente al confronto con Federazione e Governo: l’Assemblea di Lega di venerdì convocata «d’urgenza» definirà i dettagli dell’eventuale ripresa“.