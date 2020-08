Europa League, Scholes: “Inter-Utd sarebbe grande finale. Pensate a Lukaku ma credo…”

Intervistato da BT Sport, la leggenda del Manchester United, Paul Scholes, ha dichiarato di temere l’Inter in vista della fase finale dell’Europa League: “Non è mai stato facile confrontarsi con squadre italiane. Ma per me, la più grande minaccia dello United per vincere l’Europa League è l’Inter. Insieme allo United sono le squadre migliori della competizione al momento e se si incontreranno in finale sarà una grande partita”.

“C’è grande motivazione da entrambe le parti ma soprattutto per l’Inter, pensate a Lukaku e a come si è lasciato con il club, sarebbe una grande storia da raccontare. Ma credo che lo United, se è mentalmente sul pezzo, sia superiore all’Inter. Ha giocatori superiori all’Inter. I quarti con il Copenaghen? Non penso saranno un problema”

(metro.co.uk)