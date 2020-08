Inter-Getafe, pagelle Gazzetta: Lukaku ed Eriksen da 7, in 4 insufficienti. Ed ecco il peggiore

Grande vittoria dell’Inter, di carattere e grinta, contro il Getafe: i nerazzurri soffrono quando c’è da soffrire ma sbloccano il match alla mezz’ora con Lukaku prima della ciliegina finale di Eriksen che chiude il match con la rete del 2-0. La Gazzetta dello Sport, infatti, esalta la prova di Lukaku (7) così come quelle di Eriksen (7 anche per lui), Handanovic (7), Bastoni (7), Barella (7) ma anche de Vrij (6,5) è oltre la sufficienza.

VOTI INTER-GETAFE – Per la Rosea, invece, sono in quattro a non convincere del tutto: Gagliardini (5,5) non ha acuti mentre Godin (5) rischia la frittata con un rigore evitabile ma il peggiore per la Gazzetta è Brozovic (5 anche per lui), mentre Sanchez riceve un 5,5 per l’errore sotto porta nel finale.