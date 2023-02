Inter, scintille nel momento sbagliato. Alta tensione tra i due amici Lukaku e Barella

Il centrocampista sbraccia e il compagno in attacco lo riprende vistosamente. Scena da evitare, ma poi tutto rientra

Andrea Della Sala

Non la migliore serata dell'Inter. La squadra di Inzaghi inizia bene, ma poi si perde e non concretizza le occasioni create. In mezze anche il battibecco tra Barella e Lukaku.

"Uno dei principali difetti di Barella è nelle braccia. Nicolò le allarga troppo, le mulina in aria come segno di teatrale lamentela nei confronti di qualche compagno. E può capitare che il suo sbracciare non vada giù a qualcuno. A Marassi, ad esempio, è andato di traverso a Romelu Lukaku, furibondo per l’atteggiamento del centrocampista, a cui è peraltro legato da profonda amicizia. Quando in un’azione del primo tempo il belga ha sbagliato un movimento e, successivamente, non è andato a pressare sulla difesa doriana, il centrocampista ha ostentato il suo disappunto. Ma si è preso in cambio un bel rimbrottone da Romelu. Lo scambio è stato visibile già dalle tribune dello stadio, ma è stato soprattutto catturato dalle tv e poi di conseguenza masticato su ogni social", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Si vede un Lukaku furioso che prima agita il dito come a dire no, mentre contemporaneamente muove le braccia quasi a voler imitare i gesti di Nicolò. E poi urla addosso al compagno la sua frustrazione: «Non si fa così, non ti permettere, basta». Il «basta» è stato triplicato, segno di un crescente fastidio, e a chiudere il siparietto qualcosa che sembrerebbe un “vaffa” con insulto annesso alla madre".

"Scintille nel momento più sbagliato, quando i nerazzurri sembravano abbastanza in controllo della gara. Impossibile dire se questo nervosismo (ingiustificato) sia figlio in parte anche della frustrazione nel vedere davanti una squadra lanciata nell’iperspazio come il Napoli di Spalletti. Di certo non basta questo litigio a far partire l’Sos dentro allo spogliatoio di Inzaghi. I duellanti Lukaku e Barella sono amici per davvero, anche fuori dal calcio, e ognuno scherza spesso sui difetti dell’altro, in privato e pure in pubblico", aggiunge il quotidiano.