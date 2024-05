"Nicolò Fagioli insieme alla Federazione ha fatto un percorso importante. Ne sta uscendo nel modo migliore, ha capito che può essere un esempio per il futuro degli altri ragazzi". Lo ha detto Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, in video collegamento durante la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna "Informateen" in corso al Coni, riferendosi al caso scommesse che ha coinvolto il centrocampista bianconero.