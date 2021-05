Sconcerti: “Clamoroso che Conte lasci l’Inter. Club in crisi travolgente”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato la situazione in casa Inter, alle prese con l'addio di Conte

Lautaro o Lukaku potrebbe finire sul mercato in casa Inter. E Conte andrà via:

"E' clamoroso che Conte lasci e che sottolinea le difficoltà dell'Inter. Era chiara questa cosa, visto il prestito, che è per pagare spese e iscrizione al campionato. E ora dovrà trovare liquidità per le prossime tre stagioni. I 100 milioni vanno trovati in un'azienda che finora ha perso denaro. Ora l'Inter è una società ipotecata, perché Zhang per il prestito ha messo l'Inter. E' una crisi travolgente".