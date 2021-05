Gds – Inter, addio Conte ufficiale oggi? Marotta ai tifosi: via solo un big

Il tecnico dell'Inter potrebbe terminare oggi la sua esperienza in nerazzurro, ma il progetto del club nerazzurro va avanti

Giornata importante in casa Inter, si decide il futuro della panchina nerazzurra. La posizione di Conte è sempre più in bilico, il tecnico non accetta ridimensionamenti e vuole una squadra sempre più competitiva. Oggi in sede nerazzurra si sono presentati alcuni esponenti della Curva Nord che hanno avuto un confronto con Marotta, Antonello, e Ausilio.

"Negli altri uffici intanto si lavora alacremente. Anche alla risoluzione consensuale con Conte, che da contratto avrebbe dovuto incassare 13,5 milioni netti (circa 24 a carico del club) e che dovrebbe ricevere una buon'uscita pari alla metà degli emolumenti previsti per il terzo e ultimo anno del contratto in essere. Se le cose tra le parti filassero liscie, si potrebbe arrivare a un annuncio già nella giornata di oggi. L'Inter ha fretta di chiudere anche per il successore, in modo da non perdere altro tempo nel programmare la prossima stagione. Quasi sicuramente il nome del nuovo allenatore arriverà entro il fine settimana. In cima alla lista ci sarebbe Allegri, con cui Marotta aveva già parlato la scorsa estate, prima che il famoso vertice di villa Bellini (25 agosto) sancisse la prosecuzione del rapporto con Conte. Su Max però c'è anche la Juve", aggiunge il portale sportivo.