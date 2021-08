Sconcerti: “Se il Chelsea fa un’offerta all’Inter è perché ha l’accordo con Lukaku”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così del possibile addio di Romelu Lukaku dall'Inter

"Io credo che questa storia sia molto importante per il mercato. Era una mossa attesa, quella dei centravanti in estate. Si riallaccia a Kane e si sposta probabilmente su altri grandi nomi. Settimana scorsa il figlio di Abramovich è venuto a Milano e ha parlato con Lukaku. Se fa una visita ufficiale, significa che l'altra squadra è stata informata. Poi, se dopo aver fatto due-tre giorni di trattativa diretta col giocatore, il Chelsea fa l'offerta all'Inter è perché ha l'accordo con Lukaku. Ho l'impressione che sia un'offerta presa seriamente in considerazione... Lo fa capire la logica delle varie fasi della trattative".