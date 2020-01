Sconcerti: “Inter, no sanzioni a Conte? Strano. Eriksen e Moses? Fossi Sensi o Candreva…”

Intervistato da TMW Radio, Mario Sconcerti ha fatto il punto sul momento dell’Inter tra campo e soprattutto mercato, con l’arrivo di Eriksen in primo piano:

ERIKSEN – “Eriksen fa tutti i ruoli di centrocampo, compreso il trequartista. Non è una seconda punta, ma se una volta viene messo lì la può fare senza problema. Se non arriva nessuno davanti? Mancano 20 partite e l’Inter in attacco ha sempre Sanchez ed Esposito oltre i due titolari. Ha fatto un buon mercato, che potrebbe diventare ottimo se Moses dovesse giocare come me lo ricordo io“.

REAZIONE LAUTARO – “Sembrano stressati i nerazzurri, ma tutte le squadre di Conte sono così. Lo testimonia anche la sua reazione. È anche strano che non ci siano state conseguenze disciplinari: Fonseca aveva preso due giornate, ma forse si è riuscito a trattenere Conte. L’Inter è in difficoltà tecnica e nervosa. Credo anche che un mercato così lungo e intenso non faccia bene alla squadra: se arriva Moses significa che qualcuno perde il posto, lo stesso con Eriksen. Il Sensi o il Candreva di turno potrebbe farsi due domande“.