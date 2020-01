Eriksen-Inter, tutto partito da una telefonata di Conte: ecco com’è nata la loro alleanza

Una telefonata, risalente a inizio gennaio, in cui Antonio Conte, in compagnia di Piero Ausilio e Beppe Marotta, ha capito davvero di poter credere al grande colpo. Così è nato il capolavoro Eriksen all’Inter. L’allenatore nerazzurro, spiega la Gazzetta dello Sport, ha chiamato al telefono il centrocampista danese. Innanzitutto per prospettargli un ruolo da protagonista nella sua squadra, ma anche e soprattutto per capire le sue reali motivazioni di vestire nerazzurro. Lì, è nata l’alleanza che poi si è tramutata nell’arrivo a Milano del giocatore. I dettagli nel video.