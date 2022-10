Sconcerti: “Auguro alla Juve di riprendersi perché è fondamentale per il nostro calcio. Ma…”

"Non ha voglia di essere una squadra. Ci sono molti interessi individuali che messi insieme non fanno quello di una squadra. Non si aiutano a vicenda, fanno delle fiammate e poi si fermano. Manca lo spirito di squadra. Ha vinto tanto, forse l'anomalia nasce dalle troppe vittorie ed è abituata che gli basta apparire per vincere. Mentre non basta. E' probabile che non se ne esca. Difficile che possa migliorare e riprendere le prime. Non dà mai la sensazione di essersi ritrovata. Io glielo auguro, perché è una realtà fondamentale per il calcio italiano, ma messa così sta andando incontro a un campionato anomalo. Non può continuare così e l'allenatore è l'unica cosa che puoi cambiare. Anche la società sa di avere molte colpe".