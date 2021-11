Sconcerti: “Il campionato può riaprirlo solo l’Inter. Derby, spareggio definitivo”

Il giornalista ha parlato della lotta al vertice nel campionato italiano e delle possibilità dell’Inter di rientrare nella lotta scudetto

“Di sicuro il campionato è delle due che sono in testa. Può riaprirlo solo l’Inter vincendo il derby al prossimo turno. Non è semplice. Il Milan è un incrocio tra una squadra europea e la miglior qualità latina. In Italia ha un passo diverso. La partita del Napoli è stata più confusa, un po’ dura, più sostanza che tecnica, è importante abbia segnato Zielinski, uno dei figli perduti, il più in difficoltà negli spazi voluti da Spalletti. Mancava Osimhen e si giocava in un grande stadio arrabbiato. La situazione della Salernitana non ha precedenti. Entro dicembre dovrà essere venduta, altrimenti non avrà più un proprietario. Tu pensi di appartenere a una federazione, cioè a qualcuno che pensa insieme a te anche per i tuoi interessi. Non è sempre così. L’Inter è ormai l’ultima fra quelle che possono vincere. I distacchi sono profondi. Il derby arriva nel momento giusto, porterà spettacolo e un senso di spareggio definitivo”.