Maglia Inter, cifre ufficiali: 116 mln sicuri in 4 anni. E indizio su prossimo main sponsor

E' la stessa Inter a fare il punto per quanto riguarda le cifre garantite dai nuovi accordi, quelli sottoscritti con Socios, Zytara e Lenovo

Nella settimana in cui è stato diffuso ai soci il bilancio dell'Inter per la stagione 2020/2021, visionato da Fcinter1908 , sono tante le notizie che vengono alla luce. Con i crismi dell'ufficialità.

Una, particolarmente interessante, riguarda gli sponsor di maglia. E' la stessa Inter, infatti, a fare il punto per quanto riguarda le cifre garantite dai nuovi accordi, quelli sottoscritti con Socios, Zytara e Lenovo.

Dopo 26 anni, infatti, l'Inter si è separata da Pirelli e ha firmato tre accordi che garantiscono, e garantiranno, queste cifre complessive per la maglia da gioco:

Emergono anche i dettagli degli accordi singoli: Socios sarà main sponsor solo per questa stagione (a 16 mln di euro più bonus), dal prossimo anno sarà solo Global Sponsor Advertising Rights a 1 milione di euro a stagione.

L'accordo con Zytara, in collaborazione con DigitalBits Foundation, produrrà un guadagno di 85 milioni di euro fino al 2025. Per quest'anno, DigitalBits sarà sponsor di manica. Anche in questo caso, alla cifra fissa verranno affiancati bonus legati alle prestazioni di squadra.