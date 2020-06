Sconcerti: “Il Napoli gioca meglio dell’Inter, ma i nerazzurri hanno più giocatori decisivi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti analizza le due semifinali di Coppa Italia. Per il giornalista è la squadra di Gattuso la favorita per vincere la coppa: “Può esserci la sorpresa Milan? Non solo, anche l’Inter domani. Juve e Napoli sono favorite per completezza di squadra, ma perché non devono avere una speranza Milan e Inter?

Napoli-Inter sfida più equilibrata?

“Il Napoli prima del lockdown aveva trovato una sua organizzazione di gioco, migliore di quella dell’Inter, che ha però più giocatori decisivi. Il Napoli gioca meglio dei nerazzurri”.

Solo una suggestione la finale Milan-Inter?

“E’ una possibilità, ma la squadra più naturale per questa Coppa è il Napoli”.

(TMW Radio)