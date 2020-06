Sky – Inter, Conte cambia per due motivi: a Napoli la sorpresa potrebbe essere…

Mancano poco più di 24 ore alla ripartenza dell’Inter, che domani sera affronterà il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Alla vigilia della sfida, Sky Sport fa il punto sulla formazione di Antonio Conte e il possibile undici che il tecnico nerazzurro schiererà al San Paolo. L’obiettivo di ribaltare lo 0-1 dell’andata firmato da Fabian Ruiz e conquistare un posto in finale:

“Conte cambia qualcosa rispetto all’andata per il lavoro fatto in queste settimane con alcuni giocatori appesantiti, ma soprattutto per inserire Eriksen in un sistema di gioco che passa dal 3-5-2 al 3-4-1-2 con il danese trequartista pronto ad innescare Lautaro e Lukaku. Cambia anche la difesa, con Skriniar, Ranocchia e Bastoni; D’Ambrosio ha qualche problema e non dovrebbe giocare, così come Godin, che sta recuperando non è pronto. La possibile sorpresa potrebbe essere De Vrij: è un titolare ma ha superato un affaticamento muscolare la scorsa settimana. Bisognerà capire se Conte vorrà schierarlo dall’inizio oppure no, alla luce della possibile finale e della ripresa del campionato con le sfide contro Sampdoria e Sassuolo“.